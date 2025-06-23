Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю

На этой неделе курс доллара составит 78-80 рублей, евро — 90-92 рубля, юаня — 10,75-11,00 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, на стороне рубля по отношению к зарубежным валютам остается неопределенность на энергетическом рынке и перспективы дальнейшего роста цен на нефть из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

«Фактором поддержки рубля в паре с долларом служит достаточно высокий спрос на рублевые активы, который поддерживается высокими ставками по вкладам в национальной валюте. Они приносят больше выгоды, чем вложения в валюту. Кроме того, решение Федеральной резервной системы США оставить ключевую ставку неизменной было встречено курсом доллара неоднозначно, и он двигался разнонаправленно. Неопределенности американской валюте может добавить участие США в ближневосточном конфликте, повышение ФРС прогнозов по безработице и инфляции на текущий год, а также ухудшение прогноза по росту американского ВВП», — отметил Тимошенко.

По его словам, евро в паре с рублем находится под давлением от снижения спроса на европейскую валюту в России и общей текущей экономической статистики еврозоны. Тимошенко уточнил, что против евро играют повышенная долговая нагрузка юга региона и рецессия в Германии. При этом общие позиции европейской валюты пока выглядят относительно стабильнее и увереннее, чем доллара. Эксперт сказал, что оптимизма курсу евро могут добавить данные по годовой инфляции в еврозоне — в мае она замедлилась относительно апреля, а потребительские цены остались неизменны. Поддержать рубль по отношению к евро может пик налоговых выплат — спрос на рубли у экспортеров вырастет, заключил эксперт.

23 июня доллар к 10:57 мск стоил 78,21 рубля, евро — 90,09 рубля, юань — 10,86 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предупредил о подорожании доллара и евро.