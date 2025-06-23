В Совфеде РФ призвали чиновницу Абхазии извиниться за слова «о нищих россиянах»

Публичное извинение чиновницы минтуризма Абхазии, ранее высказавшейся «о нищих россиянах», могло бы урегулировать ситуацию, сказала «Газете.Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова.

«Высказывание позволяет оценить лишь степень эмоциональности человека, но не его деловые качества. О возможных мерах в отношении «своих» чиновников должен думать глава Абхазии. Такие вопросы нужно решать на местах. В дальнейшем было бы благоразумным не допускать подобных месседжей. Когда бюджет во многом зависит от количества туристов, разделять гостей по уровню дохода не вполне корректно и по отношению к туристам, и по отношению к собственному бюджету. «Доширак» люди могут покупать просто хотя бы из-за постоянной угрозы подхватить кишечную инфекцию в столовых и кафе. К сожалению негативная статистика есть, присутствует. Но это возможно в любой стране», — отметила Епифанова.

Она полагает, что в целом особой беды нет, «и вряд ли Абхазия, как место отдыха, станет менее привлекательной для россиян из-за этого неловкого высказывания, которое выражает мнение одного человека, а не целого народа». По мнению Епифановой, Абхазия — удивительно красивая страна, в которой живут гостеприимные, добрые люди.

«Наши державы связаны вековыми традициями дружбы и государственности, кровными узами родства. «Гость приносит семь счастий» — есть такая абхазская пословица. И в абсолютном соответствии с этой пословицей абхазы дорожат гостями и стараются оказать им самый лучший прием, не разделяя по толщине кошелька. Пословицы — мудрость народа, школа жизни, руководство в деятельности. Например, русскую пословицу «слово не воробей, вылетит — не поймаешь», неплохо было бы помнить всем, чтобы не допускать неловких ситуаций», — заключила Епифанова.

Чиновница минтуризма Абхазии Кристина Лакербая 22 июня заявила, что туристы, приезжающие в республику «за 300 рублей», «не нужны», поскольку, по ее словам, такие отдыхающие не тратятся на сувениры и питаются «Дошираком». Предположительно, речь шла о туристах, воспользовавшихся бюджетными турами от одного из крупных российских операторов, которому удалось значительно снизить цены на проживание в ряде отелей. Заявление вызвало резонанс в соцсетях — россияне напомнили о проблемах с качеством сервиса и устаревшей инфраструктурой в Абхазии.

Ранее в Госдумепризвали уволить чиновницу из Абхазии за слова о нищих туристах из РФ.