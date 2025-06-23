В Госдуме призвали наказать чиновницу из Абхазии за слова о нищих туристах из РФ

Депутат Волоцков: чиновницу из Абхазии следует уволить за слова о туристах из РФ

В Госдуме осудили высказывание чиновницы минтуризма Абхазии Кристины Лакербая, заявившей, что республике не нужны нищие туристы из России. Подобные слова особенно неуместны на фоне того, что экономические успехи страны напрямую зависят от россиян, подчеркнул в беседе с 360.ru депутат Алексей Волоцков.

«Я бы на месте руководителя республики уже ее уволил бы, — заявил он. — Львиная доля всех экономических успехов Абхазии, в том числе в сфере туризма, совершается за счет российских туристов. Поэтому такими высказываниями они себе же отрубают руку».

Он добавил, что туристов из России нельзя обижать, так как они оставляют много денег в стране, которую считают дружественной. Чиновницу за подобные слова в адрес россиян следует наказать, заключил парламентарий.

Напомним, Кристина Лакербая заявила, что туристы, приезжающие «за 300 рублей», «не нужны» республике, так как не покупают сувениры и питаются «Дошираком». Предположительно, так чиновница прокомментировала туристов, приезжающих в республику по турам крупного оператора из РФ, которому удалось значительно снизить цены на проживание в ряде отелей. Ее заявление вызвало негативную реакцию среди россиян, которые в своих комментариях отмечают, что в Абхазии сохраняются проблемы с качеством сервиса и устаревшей инфраструктурой, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РСТ ответили на слова абхазской чиновницы о нищих туристах из России.