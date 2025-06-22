«Покупают Дошираки»: в Абхазии пожаловались на «нищих туристов» и вызвали скандал

В минтуризма Абхазии заявили, что туристы, приезжающие «за 300 рублей», «не нужны» республике, так как не покупают сувениры и питаются «Дошираком». Об этом на круглом столе по развитию туризма в Абхазии заявила чиновница минтуризма Кристина Лакербая. Слова чиновницы вызвали волну критики со стороны россиян. В минтуризма открестились от ее позиции, пообещав разъяснение. Между тем Абхазия стала вторым по популярности зарубежным направлением у россиян летом 2025 года.

В минтуризма Абхазии пожаловались на то, что приезжающие в республику туристы тратят на отдыхе небольшие суммы денег. В соцсетях распространяется видео с соответствующим заявлением главы отдела приема и выдачи разрешительных документов министерства Кристины Лакербая.

«Мы не получим тот доход, который планировали. Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают «Дошираки», а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», — говорит чиновница.

Лакербая добавила, что такие туристы «не нужны» в Абхазии. Предположительно, таким образом чиновница прокомментировала туристов, приезжающих в республику по турам крупного оператора из РФ, которому удалось значительно снизить цены на проживание в ряде отелей.

Заявление Кристины Лакербая вызвало негативную реакцию среди россиян, которые в своих комментариях отмечают, что в Абхазии сохраняются проблемы с качеством сервиса и устаревшей инфраструктурой.

Замглавы минтуризма Абхазии Астамур Барциц в беседе с «Газетой.Ru» не стал давать оценку заявлению чиновницы, но пообещал подготовить комментарий от имени ведомства.

«Завтра будет для всех озвучена позиция минтуризма», — сказал Барциц.

Глава ведомства Астамур Логуа заявил, что слова Лакербая не являются позицией минтуризма Абхазии.

«В первую очередь, это не является позицией министерства. Понятно, что в туротрасли, как и в любой другой, проблем много, но это не значит, что мы выбираем туриста, которого мы хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — приводит его слова Telegram-канал «Апсныпресс».

Сколько стоит отдых в Абхазии?

30 мая на пресс-конференции Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Абхазия заняла второе место в наиболее популярных у россиян зарубежных стран для отдыха летом 2025 года. По данным АТОР, в страну запланировано 1,1 млн поездок россиян, что составляет прирост в 7% за год.

В 2024 году Абхазия занимала пятое место по популярности у российских туристов. По оценкам туроператоров, в 2024 году туда было совершено около 1,5 млн поездок, в основном на личных автомобилях и без турпакетов.

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В АТОР и Ростуризме отмечают, что интерес к направлению остается стабильным, но темпы роста уступают другим зарубежным направлениям, в том числе из-за ограниченной инфраструктуры, нехватки отелей высокого уровня и ряда политических факторов.

По состоянию на июнь, недельные туры из Москвы в Абхазию в среднем стоят от 25 до 37 тысяч рублей на двоих. В системе TEZ Tour, например, доступны путевки без питания за 36 792 рубля. Горящие предложения начинаются от 21 000 рублей на человека. Более дорогие пакеты, включающие питание и проживание в отелях 4 звезды, обойдутся в 60–140 тысяч рублей за двоих.

Стоимость проживания в абхазских гостиницах варьируется в зависимости от уровня сервиса. Бюджетные варианты можно найти от 1 200 рублей за ночь. Стандартные отели с рейтингом 3–4 звезды предлагают номера в диапазоне от 4 000 до 7 000 рублей за ночь. Например, Wellness Park с полным пансионом обойдется в 4 270 рублей в сутки, а комплекс «Нарт» — в 5 600 рублей.

«Небогатый турист малоинтересен»

В беседе с «Газетой.ру» вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, что привело к появлению бюджетных туров в Абхазию. По его словам, открытие аэропорта в Сухуми позволило крупным операторам из РФ выкупить под чартерные рейсы в Абхазию значительную часть номерного фонда отелей. Это привело к появлению пакетов с недельным проживанием и трехразовым питанием за 11 тысяч рублей, не считая стоимости перелета.

«Таких цен мы нигде не можем дать в России — от Калининграда до Камчатки. А в Абхазии можем. На двоих на неделю с перелетом из Москвы и обратно – 50 тысяч рублей. Это со страховкой, с трансферами, с трехразовым питанием. Если вы будете искать только билеты, например, на Сочи, то увидите, что только билеты стоят на двоих 40 тысяч рублей», — сказал Мкртчян.

Это привело к тому, что в Абхазию поехали туристы с меньшим количеством средств. Мкртчян считает, что чиновницу абхазского минтуризма ждет снятие с должности.

«На самом деле скажу вам так, очень многие чиновники хотели бы видеть в своих регионах богатых туристов, но у многих хватает ума молчать, не говорить об этом. Понятно, что небогатый турист малоинтересен», — пояснил вице-президент АТА.

Он добавил, что Абхазия жизнеспособна только как недорогой курорт.

«Абхазия должна быть даже дешевле Крыма, иначе люди поедут в Крым. По темпам роста сейчас Сочи растет на 12% по сравнению с прошлым годом по количеству потока отдыхающих. А Абхазия +20%», — заключил он.