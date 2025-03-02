В Крыму утвердили проекты строительства дорог от трассы «Таврида» до побережья

Аксенов: дороги от трассы «Таврида» к побережью будут построены до 2030 года

В Крыму утвердили планы строительства дорог и реконструкции на ближайшие пять лет. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

В планы по строительству входят съезды с трассы «Таврида» к побережью, работы на трассе Алушта — Ялта, совершенствование дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри.

По его словам, в 2025 году планируется завершить работы по строительству юго-восточного обхода Симферополя (трасса Донское — Перевальное. — прим. ред.), которая начинается у трассы «Таврида». Аксенов отметил, что данная дорога поможет туристам ездить по сокращенному пути, не заезжая в город.

В 2026 году планируется возведение автомобильной дороги Льговское — Грушевка — Судак, которая ведет к арт-кластеру «Таврида». Протяженность дороги составит порядка 32 километров. Помимо этого, на предстоящий год запланированы работы на участке дороги Алушта — Ялта протяженностью 28 километров и ремонт дороги Бахчисарай — Ялта.

До этого президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин заявил, что организация строительства железной дороги в Крым через новые регионы может составить 90–160 миллиардов рублей. По его словам, выход железной дороги из Крыма обеспечивается через направление Джанкой и Новоалексеевскую в Запорожскую область.

Ранее на видео попало, как в Крыму пес спровоцировал ДТП, попал под машину и сбежал.