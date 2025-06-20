Силуанов нагрянет с проверкой к дорожной отрасли

Силуанов решил самостоятельно проехаться по «Тавриде» и проверить ее качество

Министр финансов РФ Антон Силуанов решил, что в 2025 году проедется по трассе «Таврида» для проверки работы российской дорожной отрасли. Об этом он сообщил Первому каналу в рамках ПМЭФ-2025.

«Сделали «Тавриду» — не было заправок. Тоже своим коллегам говорил: «Слушайте, нужно развивать инфраструктуру заправочную». А сейчас, когда едешь от Краснодара до Темрюка, там сделали отличную дорогу в прошлом году, осталось еще небольшой участок доделать. В этом году тоже хочу проехаться, посмотреть, как идет работа нашей дорожной отрасли», — заявил министр.

До этого в Крыму утвердили планы строительства дорог и реконструкции на ближайшие пять лет.

В планы по строительству входят съезды с трассы «Таврида» к побережью, работы на трассе Алушта — Ялта, совершенствование дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри.

В 2025 году планируется завершить работы по строительству юго-восточного обхода Симферополя (трасса Донское — Перевальное. — прим. ред.), которая начинается у трассы «Таврида». Аксенов отметил, что данная дорога поможет туристам ездить по сокращенному пути, не заезжая в город.

Ранее стало известно, на чем Силуанов уехал с пресс-завтрака на ПМЭФ.