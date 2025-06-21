Сечин заявил о рекордном снижении мировых запасов нефти

Сечин: мировые запасы нефти находятся на минимуме за последние пять лет

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выразил мнение, что в долгосрочной перспективе на мировом рынке не стоит ожидать избытка нефти. Текущие мировые запасы нефти находятся на минимальных значениях за последние пять лет, сказал он в ходе своего выступления на ПМЭФ, пишет ТАСС.

«Несмотря на заявленный рост добычи, ни о каком избытке нефти на рынке в долгосрочной перспективе и речи быть не может. Мировые запасы нефти сейчас находятся на минимальных уровнях за последние пять лет», — заявил Сечин.

Он подчеркнул, что решение лидеров ОПЕК об ускоренном увеличении добычи нефти представляется дальновидным и оправданным с точки зрения рыночной конъюнктуры шагом, учитывающим интересы потребителей в условиях эскалации ирано-израильского конфликта.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня под девизом «Общие ценности - основа роста в многополярном мире». Организатором ПМЭФ является Фонд Росконгресс.

До этого глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов отметил, что в настоящий момент в России рентабельны только 13 млрд из 31 млрд тонн запасов нефти.

Ранее Китай попросил РФ увеличить поставки нефти.