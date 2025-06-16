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Нефть Brent подорожала на фоне обострения на Ближнем Востоке

Цена нефти Brent выросла более чем на 4% на фоне конфликта на Ближнем Востоке
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Kin Cheung/AP

На фоне обострения на Ближнем Востоке стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе этого года на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) выросла почти до $80 за баррель, передает ТАСС.

Согласно данным торгов на 01:00, стоимость фьючерса на нефть Brent увеличилась на 4,18%. Он продавался по $78,32. К 01:07 рост цены замедлился: нефть Brent торговалась по $77,78, т.е. подорожала на 3,46%.

Накануне иранский чиновник Исмаил Коусари заявил, что Тегеран не исключает перекрытия Ормузского пролива, через который идет 20% всей мировой нефти. Он заявил, что Иран «без колебаний» сделает это, если власти страны примут такое решение. По словам российского сенатора Алексея Пушкова, закрытие пролива приведет к резкому росту цен на нефть — до $130 за баррель. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что этот сценарий станет «шоком для мирового рынка».

Ранее глава МИД Ирака допустил рост цен на нефть до $300 за баррель.

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