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Нефть Brent впервые за два месяца стоит больше $70 за баррель

Цена нефти Brent впервые с апреля превысила $70 за баррель
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Максим Богодвид/РИА Новости

Впервые за примерно два месяца стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе этого года на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) преодолела отметку в $70 за баррель, передает ТАСС.

Согласно данным торгов на 00:01 стоимость фьючерса на нефть Brent впервые с 4 апреля выросла на 5,11%. В 00:07 он продавался за $70,20, т.е. подорожал на 5,41%.

Накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигла отметки в $68. Баррель подорожал на 1,94% и достиг показателя в $68,17. Около полудня он стоил примерно $66,5, а затем за несколько рывков подорожал до указанной отметки.

А еще в начале апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на ICE опустилась ниже цены в $63 за баррель. Это случилось впервые с 12 апреля 2021 года.

Ранее в США отказались снижать «потолок» цен на российскую нефть.

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