В АТОР рассказали об ущербе туроператоров РФ из-за конфликта Ирана и Израиля

Российские туроператоры за четыре дня ближневосточного конфликта потеряли около 200 млн рублей. Об этом сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на полях ПМЭФ.

Она отметила, что аналитики еще находятся в процессе оценки совокупного ущерба.

«Но уже очевидно, что потери туроператоров только за четыре дня (13—16 июня) составили около 200 млн рублей», — сказала Ломидзе.

Глава АТОР пояснила, что пересадка и перераспределение нескольких тысяч туристов в режиме реального времени практически в полном объеме легли на туроператоров.

22 июня сообщалось, что авиакомпания из ОАЭ Flydubai отменила все рейсы в Санкт-Петербург до 30 июня. В пресс-службе компании рассказали, что полеты продолжаются по тем направлениям, где это «позволяют условия».

Перед этим сообщалось, что из-за конфликта на Ближнем Востоке более 1,3 тыс. человек, направлявшихся в Россию, застряли в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов и на Шри-Ланке. Часть туристов временно разместили в гостиницах, другие решили добираться домой самостоятельно — через Абу-Даби или Астану. Проблема затронула и транзитных пассажиров.

Ранее сообщалось, что треть путевок на отдых в Сочи аннулирована после отмены рейсов Flydubai.