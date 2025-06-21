Спецпредставитель обрисовал место России в новом экономическом порядке

Россия может занять ниши в направлениях, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), заявил в интервью «Газете.Ru» специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ответ на вопрос о месте России в новом экономическом порядке.

«Сегодня на форуме тоже много говорилось, что, например, Африка прошла мимо пластика. И сегодня, внедряя технологию расчетов через мобильные телефоны, они просто перескочили пластик. И Россия во многом, может быть, перескочила предыдущий этап. Мы, к сожалению, не самые продвинутые в области, допустим, процессоров, которые являлись основой этого этапа. Но в ИИ возможно, хотя нам тяжело, мы уже какое-то время уступили. Так выходит, что первопроходцы могут исчезать. Они сделают свое дело и исчезнут. Потом возникают новые лидеры, которые перекладывают эту идею на практические решения. Будут специалисты в ИИ в хлебобулочных изделиях, будет ИИ в планировании туристических потоков, специально обученные отраслевые искусственные интеллекты. Россия может занять ниши именно в таких направлениях», — отметил Титов.

20 июня президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что использование систем наблюдения и контроля на основе искусственного интеллекта позволило значительно сократить число правонарушений в Москве. По словам главы государства, применение ИИ в сфере безопасности дает заметный результат. Он отметил, что Москва является ярким примером такого подхода. Президент добавил, что в России ведется работа над созданием национальной цифровой транспортно-логистической платформы.

Ранее сообщалось, что в России создадут «умные кварталы», спроектированные с помощью ИИ.