В России создадут «умные кварталы», спроектированные с помощью ИИ

В России реализуют новый проект по созданию комфортной городской среды, которую под запросы и привычки жителей адаптирует искусственный интеллект. Появление таких умных кварталов позволит вывести рынок жилья на новый уровень. О совместной реализации проекта на полях ПМЭФ договорились сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин и зампред правления Сбера Анатолий Попов, сообщает 360.ru.

Различные нейроисследования уже сегодня используются для получения обезличенных данных жильцов кварталов, уточнил Щекин. Так, например, удалось выяснить, что они любят теннис и хоккей, пьют чай и кофе, а также среди них много многодетных семей или молодоженов.

«Эти данные ложатся в основу проектирования новой инфраструктуры», — добавил предприниматель, подчеркнув, что за счет этого удается обустроить максимально комфортное пространство.

Совместно с Высшей школой экономики компания запустила платформу «НейроСити Лаб», позволяющую собирать и обрабатывать полученные данные. Так удалось «приручить» ИИ, который стал основным помощником в проектировании жилых районов и помогает выяснить, какие услуги действительно необходимы жильцам.

«Наш новый партнер Сбер это поддерживает и совместно с ним, совместно с Высшей школой экономики и лабораторией «НейроСити Лаб» мы продолжим эти исследования для применения в девелопменте», — отметил Щекин.

По его словам, реализация нового проекта позволит вывести рынок недвижимости на принципиально новый уровень, а обустройство таких кварталов поможет создать по-настоящему комфортную городскую среду.

До этого старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов на полях ПЭМФ предрек кардинальные изменения на рынке труда под влиянием искусственного интеллекта. По его словам, специалистов, которые не умеют пользоваться искусственным интеллектом, замещают люди, у которых такие навыки есть. Таким образом, не искусственный интеллект заменит человека, а человек, умеющий пользоваться ИИ, заменит того, кто не умеет.

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