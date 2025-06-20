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Экс-бенефициар Домодедово обжаловал передачу аэропорта государству

Каменщик обжаловал решение о передаче аэропорта Домодедово государству
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обжаловал решение суда о передаче его активов в доход государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Каменщика Дмитрия Владимировича», — говорится в карточке дела.

17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. На фоне решения суда облигации авиагавани резко упали в цене. Аэропорт продолжает работу в обычном режиме.

Поводом для национализации аэропорта стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг». Как сообщали в Генпрокуратуре, собственник холдинга Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а его партнер Валерий Коган — резидентом Израиля. Согласно материалам суда, эти государства следуют политике Запада по нанесению поражения России. По данным прокуратуры, Каменщик и Коган выводили из России средства под видом выплаты долгов иностранным кредиторам и дивидендов.

Ранее основатель холдинга «Новапорт» заявил, что не планирует покупать московский аэропорт.

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