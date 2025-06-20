Путин заявил, что российская экономика становится более качественной

Российская экономика перестает зависеть от экспорта углеводородов и становится более качественной и сложной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной», — сказал глава государства.

Президент объяснил, что это происходит благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний.

По его словам, тезисы о зависимости экономики РФ от экспорта углеводородов ушли в прошлое.

Также в ходе выступления Путин заявил, что Россия в настоящее время занимает первое место в Европе и четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта (ВВП). Стране крайне важно на постоянной основе поддерживать статус одной из крупнейших экономик мира, подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что ВВП России ежегодно растет на 4%. При этом за первые четыре месяца 2025 года рост российского ВВП составил 1,5%, сказал Путин.

Ранее Путин раскрыл уровень годовой инфляции в России в июне.