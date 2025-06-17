С вернувшихся в РФ брендов могут взымать компенсации

Зарубежные бренды, которые возвращаются в Россию, должны компенсировать убытки потребителей, такую идею предложила правительству «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Об этом пишет газета «Известия».

Согласно инициативе, предлагается создать для этого фонд объемом не менее 400 миллиардов рублей. Его предлагают пополнять производителям гаджетов, автомобилей и другой техники, которые покинули РФ и нарушали права потребителей: отключали функции устройств, лишали пользователей возможности обновить ПО и так далее.

«Сейчас нужно разработать правила возвращения иностранных компаний на российский рынок, которые легализуют этот механизм компенсаций. С его помощью можно будет сформировать компенсационный фонд под государственным управлением», — сказал глава ОПИ Олег Павлов.

Компенсация, как уточняется, будет составлять до 10% от стоимости товара.

14 июня первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что при рассмотрении вопроса о возвращении иностранных компаний на российский рынок власти будут исходить из интересов отечественной промышленности.

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