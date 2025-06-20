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Путин рассказал, в каких отраслях в России растет занятость

Путин: занятость в РФ растет в обрабатывающей промышленности и ИТ
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М.Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что в стране растет занятость в обрабатывающей промышленности и информационных технологиях.

«У нас растет занятость в отраслях, где формируется конечный продукт — в секторах технологичной экономики, в том числе я имею в виду обрабатывающую промышленность, информационные технологии, туризм», — отметил глава государства.

При этом, по его словам, в обеспечивающих отраслях — в торговле, государственном управлении и финансах — занятость обоснованно сокращается.

Глава государства отметил, что РФ будет стимулировать создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда.

20 июня Путин участвует в пленарном заседании ПМЭФ-2025. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, глава государства планирует дать оценку текущей международной обстановке и рассказать о состоянии российской и мировой экономики. В Кремле отметили, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ будет носить «объемный» характер. «Газета.Ru» ведет прямую онлайн-трансляцию.

Ранее Путин перед заседанием ПМЭФ провел международную встречу.

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ПМЭФ – 2025
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