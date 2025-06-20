Глава РФПИ рассказал о последствиях сокращения поставок российского газа для Европы

Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что европейская экономика потеряла уже €1,3 трлн от сокращения поставок российского газа. Об этом он рассказал ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Уже €1,3 трлн, это актуальный размер потерь ЕС от сокращения поставок газа из России », — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о последствиях сокращения российского газа для Европы.

До этого Дмитриев рассказал, что, по мнению фонда, американские нефтегазовые компании будут одними из первых, кто вернется в российские проекты. При этом Дмитриев добавил, что дискуссии об этом уже ведутся.

11 июня стало известно, что европейские чиновники и компании обсуждают, как продолжить транзит российского газа через Украину в следующем году, когда закончится действие текущего транзитного соглашения. При этом Киев заявлял, что не собирается подписывать новый договор с «Газпромом».

Сообщалось, что на данный момент рассматривается вариант продолжения транзита путем закупки газа в Азербайджане и его транспортировки в Европу по российским газопроводам, проходящим по украинской территории. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России оценили последствия прекращения транзита газа через Украину.