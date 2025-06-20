В России оценили последствия прекращения транзита газа через Украину

Новак: Россия не проиграла от прекращения транзита газа через Украину

Россия не проиграла от прекращения транзита газа через Украину, так как нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал вице-премьер России Александр Новак.

Он подчеркнул, что баланс России по объему поставок газа практически сохранился на уровне прошлого года.

Новак добавил, что прекращение транзита энергоносителей через Украину больше ударило по Европе. Она вынуждена отказываться от более дешевого газа и стабильных поставок, а также переплачивать за СПГ.

До этого Новак заявил, что Россия готова поставлять газ по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток - 2», если европейские страны захотят этого.

Одна нитка «Северного потока - 2» может использоваться для поставок газа в Европу, три остальные были взорваны в результате диверсии в сентябре 2022 года, напомнил Новак.

В мае премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер предложил использовать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в качестве инструментов для возобновления диалога с Россией.

Ранее Путин назвал иррациональным отказ ФРГ от российского газа.