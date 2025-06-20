Силуанов заявил, что бюджет России серьезно «штормит»

Бюджет РФ в текущих экономических условиях серьезно «штормит», но власти пока не собираются менять налоги на базовом уровне, рассказал в ходе ПМЭФ глава Минфина России Антон Силуанов. Его цитирует ТАСС.

«В этих условиях шторм идеальный. И в бюджете то же самое, штормит серьезно. Тем не менее по налогам мы обсуждали и договорились, что базово налоги не трогаем, потому что это инструмент предсказуемости нашей политики», — объяснил министр.

При этом накануне Силуанов рассказывал, что Минфин вместе с Минэкономразвития рассматривает возможность отмены части налоговых льгот. Речь идет про те преференции, эффективность которых вызывает сомнения.

Так он прокомментировал мнение главы думского комитета по бюджету Андрея Макарова, который заявил о переизбытке льгот во всех отраслях. По словам Силуанова, налоговые послабления по сути являются такими же расходами бюджета, и нужно подходить к ним с точки зрения эффективности.

Ранее главу Центробанка попросили проявить «немного любви» к экономике.