Набиуллину попросили проявить «немного любви» к экономике

Решетников призвал Набиуллину добавить любви к экономике в дискуссию об инфляции

Обсуждение инфляции не должно скатываться в крайности, когда «либо 4%, либо как в Турции». Есть и промежуточные варианты, которые необходимо обсуждать, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, обращаясь к руководителю Центробанка России Эльвире Набиуллиной на сессии ПМЭФ-2025, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Помимо веры в инфляцию в четыре процента, можно немного любви к экономике?» — спросил Решетников Набиуллину.

В ответ глава ЦБ сказала, что она, как бывший министр экономического развития, любит экономику не меньше, чем Решетников.

В рамках этой же сессии Эльвира Набиуллина предложила поговорить о музыке вместо того, чтобы обсуждать ключевую ставку.

Такой ответ последовал после реплики модератора сессии, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Он напомнил Набиуллиной ее прежнее высказывание, в котором она сравнила инфляцию с Девятой симфонией Людвига ван Бетховена.

Такое сравнение Набиуллина привела 6 июня. Она отметила, что Симфония состоит из четырех частей, в которых тягостные минорные мотивы постепенно уступают место жизнеутверждающим, а в кульминации звучит хоральная «Ода к радости». Тем самым глава ЦБ дала понять, что россиян ждет улучшение инфляционной ситуации.

Ранее Набиуллина обещала, что ЦБ будет настойчиво снижать инфляцию.