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Правительство обсудит корректировку цены отсечения в $60 за баррель

Силуанов: в кабмине обсудят корректировку цены отсечения нефти в $60 за баррель
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Александр Астафьев/РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что правительство будет обсуждать корректировку цены отсечения в $60 за баррель нефти.

Он отметил, что $60 за баррель нефти — «цена, которая может быть и слишком оптимистичной».

«Цены сегодня на нефть марки Urals ниже этой отсечки опускались», — заявил Силуанов.

По его словам, геополитическая ситуация изменилась и надо держать бюджет «сухим».

«Мы в правительстве этот вопрос будем обсуждать, я бы так сказал», — добавил министр.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов ранее заявил, что цены на нефть будут повышаться до того момента, пока не будут сформулированы переговорные позиции Ирана и Израиля, для России это «хорошие новости». Депутат пояснил, что в стране планомерно снижается доля нефтегазовых доходов в бюджете.

Ранее Силуанов заявил, что надо быть скромнее в желаниях.

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