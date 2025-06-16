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В Госдуме назвали рост цен на нефть «хорошими новостями» для России

Депутат Кирьянов: повышение цен на нефть — благоприятный фактор для России
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Из личного архива

Цены на нефть будут повышаться до того момента, пока не будут сформулированы переговорные позиции Ирана и Израиля, для России это «хорошие новости», заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«[Повышение цен на нефть] совершенно понятно с учетом ситуации на Ближнем Востоке, с учетом ирано-израильского кризиса. И, в общем-то, мы будем видеть тренд на повышение до момента, когда будут сформулированы хотя хотя бы какие-то переговорные позиции. А этого момента я пока не могу представить, когда он наступит. В ближайшее время действительно на эту тему будет много разговоров и долларовый эквивалент нефти будет расти», — сказал он.

Кирьянов подчеркнул, что для России повышение цен на нефть является позитивным фактором. Депутат пояснил, что в стране планомерно снижается доля нефтегазовых доходов в бюджете.

«Для нас повышение цен на нефть это, конечно, благоприятный фактор в целом. Я бы сказал, что может быть, в каком-то смысле хорошие новости, но они не определяющие для наших бюджетных расходов, поскольку мы все-таки планомерно снижаем долю нефтегазовых доходов в нашем бюджете», — сказал он.

До этого стало известно, что аналитики Morgan Stanley повысили прогноз нефти Brent на III квартал текущего года на 10 долларов на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране рассказали о ситуации на Тегеранском НПЗ после атак Израиля.

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