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В России за неделю резко подешевели фрукты и овощи

«Ъ»: цены на фрукты и овощи в России за неделю снизились на 1–12%
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Shutterstock

В России за одну летнюю неделю стоимость фруктов и овощей упала на 1–12%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NTech.

Отмечается, что на период с 9 по 15 июня цены снизились на 10 из 17 позиций. Так, существенно подешевели нектарины (-12%, около 282,1 рубля за кг), персики (-8%, до 277,9 рубля), абрикосы (-8%, до 220,1 рубля), клубника (-6%, до 661,1 рубля) и черешня (-5%, до 502,6 рубля).

Как объяснили журналистам в Минсельхозе, овощи и фрукты начали стремительно дешеветь, когда увеличились поставки нового урожая.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников пообещал россиянам, что цены на борщевой набор и картофель, в частности, снизятся в начале осени 2025 года.

Он также подчеркнул важность того, чтобы личные подсобные хозяйства и семейные фермы вернулись к выращиванию овощей в товарных объемах.

Ранее стало известно, что цена на сахар обвалилась до минимума за четыре года.

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