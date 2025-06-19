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Россиянам пообещали снижение цен на борщевой набор

Депутат Плотников: цены на борщевой набор в России снизятся осенью
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Цены на борщевой набор и картофель, в частности, в России снизятся в начале осени 2025 года. Об этом «Парламентской газете» рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников

По его словам, стоимость картофеля в магазинах подскочила на фоне реакции рынка на перепроизводство в 2023 году. Он отметил, что тогда был собран большой урожай, что снизило закупочные цены до минимальных значений.

«Крестьяне продавали продукцию, не покрывая своих затрат. Наученные горьким опытом, на следующий год посеяли меньше. Спрос оказался неудовлетворенным, вот цены и рванули», — объяснил он.

Кроме того, на ситуацию повлиял рост цен на удобрения, транспорт, а также стоимость рабочей силы. При этом Плотников подчеркнул, что цены стабилизируются в этом году. Он также подчеркнул важность того, чтобы личные подсобные хозяйства и семейные фермы вернулись к выращиванию овощей в товарных объемах.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский говорил, что цены на картофель в России начнут снижаться в летний сезон. Он ожидает поступления на рынок нового урожая картошки, который должен заменить импортную продукцию.

Ранее сообщалось, что в России ожидают увеличения урожая картофеля в 2025 году.

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