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Цена на сахар обвалилась до минимума за четыре года

Цена на сахар упала до минимума с 14 апреля 2021 года
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Цена июльских фьючерсов на сахар-сырец (нерафинированный сахар) на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) снизилась на 1,6%, пишет РБК.

Согласно данным торгов, после понижения цены сахар стоил $0,1582 за фунт (0,4 кг). Это минимальный показатель с апреля 2021 года. С начала этого месяца цена сахара уменьшилась на 7,2%, а с 17 марта этого года — на 21%.

Снижение стоимости связано с прогнозами о том, что крупнейшие производители и экспортеры продукта Индия и Таиланд нарастят поставки, уточняется в статье.

В конце мая глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая объяснила, что больше всего на цены в продуктовых магазинах влияет не ключевая ставка Банка России, а факторы предложения: количество урожая, стоимость электроэнергии, логистики, хранения, а также уровень конкуренции на рынке.

Ранее кола без сахара оказалась вредна для сердца.

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