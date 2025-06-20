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Глава Минтруда рассказал о росте МРОТ в 2026 году

Глава Минтруда Котяков: в 2026 году МРОТ в России превысит 27 тыс. рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

Минимальный размер оплаты труда в России в 2026 году составит свыше 27 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, такая сумма вытекает из текущей динамики роста зарплат. Повышение, по оценке министра, затронет около 4,6 млн человек.

В России МРОТ с 1 января 2025 года вырос почти на 17% и составил 22 440 рублей.

В апреле депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект об установлении в России с 1 января 2026 года минимального размера оплаты труда в размере 34 тысяч рублей в месяц. Авторы инициативы предложили установить с начала 2026 года минимальный почасовой уровень оплаты труда работника на условиях неполного рабочего времени в сумме 300 рублей в час. Это превышает уровень оплаты труда в месяц, исчисленный из МРОТ, говорится в проекте закона.

Ранее россиян предупредили о возможности снижения выплат по больничным.

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