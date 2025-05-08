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Россиян предупредили о возможности снижения выплат по больничным

Экономист Балынин: россиянам снизят выплаты по больничным из-за неявок ко врачу
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Shutterstock

Россиянам могут снизить выплаты по больничным в трех случаях, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Пособие по временной нетрудоспособности является страховой выплатой. Оно рассчитывается путем произведения рассчитанного дневного пособия и числа дней временной нетрудоспособности. При этом законодательно установлено три причины для снижения пособия по временной нетрудоспособности — нарушение режима, предписанного лечащим врачом, неявка на врачебный осмотр и заболевание из-за опьянения. В первых двух случаях размер пособия снижается со дня возникновения такого нарушения, а в третьем случае — с первого дня временной нетрудоспособности. С даты снижения пособия по временной нетрудоспособности его размер будет выплачен в минимальном размере: МРОТ в расчете на полный календарный месяц», — отметил экономист.

Он привел пример. У гражданина со страховым стажем более восьми лет зарплата в 2023 году была равна 50 тыс. рублей, а в 2024 году — 60 тыс. рублей. Размер среднедневного заработка и дневного пособия (совпадают, так как страховой стаж более восьми лет) в 2025 году равен 1808,22 рубля. Если человек пропустит прием ко врачу без уважительной причины на седьмой день больничного, ему будет снижен размер пособия с этого дня. То есть за шесть дней будет выплачено пособие, исходя из общих подходов, а с седьмого дня и до конца периода временной нетрудоспособности — уже из МРОТ. При больничном на 12 дней сумма по больничному за первые шесть дней составит 10849,32 рубля, а за вторые шесть дней — 4343,22 рубля, итого — 15192,54 рубля.

Ранее россиянам рассказали, как рассчитывают больничный при увольнении.

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