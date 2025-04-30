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В Госдуму внесут проект об увеличении МРОТ до 34 тысяч рублей в месяц

Депутаты ЛДПР предложили повысить МРОТ до 34 тысяч рублей в месяц
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект об установлении в России с 1 января 2026 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 34 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Изменения планируется внести в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда», отметило агентство.

Также авторы инициативы предложили установить с начала 2026 года минимальный почасовой уровень оплаты труда работника на условиях неполного рабочего времени в сумме 300 рублей в час. Это превышает уровень оплаты труда в месяц, исчисленный из МРОТ, говорится в проекте закона.

В России МРОТ с 1 января 2025 года вырос почти на 17% и составил 22 440 рублей.

В январе исследование SuperJob показало, что минимальный размер оплаты труда в Москве должен быть в среднем 61 800 рублей в месяц. Это самые высокие ожидания среди мегаполисов России. Сейчас МРОТ в Москве составляет 32 916 рублей, что почти в два раза меньше желаемого уровня. По сравнению с декабрем 2023 года запросы москвичей к размеру минимальной оплаты труда выросли на 36%.

На второй позиции расположился Хабаровск, где жители хотели бы видеть минимальный размер оплаты труда на уровне 59 000 рублей в месяц. Это на 35% больше, чем запросы в декабре 2023 года.

Третье место занял Санкт-Петербург. В этом городе желаемый МРОТ составляет 58 500 рублей (ожидания за год выросли на 36%). Фактический же размер МРОТ в Санкт-Петербурге — 28 750 рублей.

Ранее эксперт назвал сумму справедливого минимального размера оплаты труда.

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