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Россиян с 1 января ждет увеличение пенсии, МРОТ и социальных выплат

В России с 1 января изменятся правила оплаты налогов, пенсий и штрафов
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Shutterstock

В 2025 году в России увеличится размер минимальной оплаты труда (МРОТ), возобновится индексация для работающих пенсионеров, будут увеличены размеры материнского капитала и социальных налоговых вычетов. Об этом сообщает РИА Новости.

В стране будет введена прогрессивная шкала НДФЛ: некоторым гражданам придется отдавать государству больше 13%. Также вступят в силу новые требования к выдаче ипотечных кредитов и правила расчетов оплаты ЖХК, значительно вырастут штрафы за нарушение ПДД.

МРОТ с 1 января 2025 года вырастет почти на 17%. МРОТ составит 22 440 рублей. Это минимальная граница официальной заработной платы за месяц, она обязательна для всех работодателей страны.

Страховые выплаты проиндексируют на 7,3%. Кроме того, вновь вводится индексация для работающих пенсионеров, приостановленная в 2016-м.

В связи с увеличением МРОТ размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года вырастет на 7,3%: на первого ребенка — до 676 398 рублей, на второго и следующих детей — до 893 835 рублей.

Минимальное пособие по беременности и родам увеличится до 103 285 рублей, максимально — до 794 355 рублей за 140 дней. Также повысятся пособия для малообеспеченных семей: на ребенка до 17 лет — от 8600 рублей в месяц, беременным — от 9660, на ребенка до трех лет — 17 201 рубль.

С 2025 года вступит в силу пятиуровневая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В частности, для годового дохода меньше 2,4 млн ставка останется прежней — 13%, от 2,4-5 млн составит 15%, 5-20 млн — 18%, 20-50 млн — 20%, больше 50 млн — 22%.

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