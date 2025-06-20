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Маркеплейсам запретят снижать цены без согласия продавца

Глава Минпромторга Алиханов: маркетплейсам ограничат право менять цены на товары
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Маркетплейсы ограничат в праве менять цены на товары без согласия продавца. Об этом сообщил ТАСС глава Минпромторга Антон Алиханов.

Такое положение будет включено в законопроект «О платформенной экономике».

В случае проведения акций и скидок, связанных со снижением цен поставщиков товаров, независимо за чей счет, маркетплейсу необходимо получить заблаговременное прямое и четкое согласие на возможное снижение цен», — заявил министр.

При этом Алиханов счел нецелесообразным распространение требования закона о торговле на маркетплейсы, отметив, что они уже применяются, если платформа сама выступает продавцом товаров.

До этого в Роспотребнадзоре высказались в поддержку усиления контроля за работой маркетплейсов.

3 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала маркетплейсы работать по прозрачным и понятным правилам.

Ранее жительница Татарстана обманула маркетплейс почти на 2 млн рублей и пошла под суд.

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