Матвиенко призвала маркетплейсы изменить формат работы в сторону прозрачности

Российские маркетплейсы должны работать по прозрачным и понятным правилам. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе открытого диалога с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, передает ТАСС.

«Также на повестке дня — законодательное регулирование деятельности маркетплейсов. Уже эта тема на слуху у всех, и не случайно. Важно, чтобы они работали по понятным, прозрачным правилам, а главное — права потребителей были в полной мере защищены», — отметила Матвиенко.

Она добавила, что соответствующие изменения уже подготовлены Министерством экономического развития, сейчас ожидается их представление в Государственной думе. Матвиенко подчеркнула, что российские власти должны своевременно совершенствовать законодательство в области работы маркетплейсов.

Накануне стало известно, что жительница Татарстана обманула маркетплейс почти на 2 млн рублей и попала под суд.

46-летняя женщина заметила, что из-за сбоя в системе при оплате с помощью системы быстрых платежей деньги не списывались, но заказы оформлялись. В результате она заказала товары на 1,9 миллиона рублей.

Ранее россиян предупредили о невозможности отличить подделку от оригинального товара.