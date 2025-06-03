В Роспотребнадзоре высказались за усиление контроля за работой маркетплейсов

Роспотребнадзор хочет изменить законодательство для усиления контроля за деятельностью маркетплейсов из-за роста числа жалоб от их клиентов, заявила глава ведомства Анна Попова. Ее цитирует «Интерфакс».

«В сфере торговли все больше и больше удельный вес [среди жалоб] занимают услуги маркетплейсов. <...> Мы подвели итоги прошлого года, мы понимаем, какие изменения нам нужно внести в законодательство, и в текущем году будем этим заниматься», — сказала руководитель Роспотребнадзора.

По ее словам, в 2024 году количество жалоб выросло на 4%, причем потребители стали чаще жаловаться на качество услуг, а не на торговлю.

Также 3 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала маркетплейсы работать по прозрачным и понятным правилам. Она отметила, что соответствующие изменения уже подготовлены Министерством экономического развития, сейчас ожидается их представление в Государственной думе.

Ранее Путин назвал «дырой» работу иностранных маркетплейсов в России.