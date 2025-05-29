Жительница Татарстана обманула маркетплейс почти на 2 млн рублей и пошла под суд

В Татарстане женщину будут судить за обман маркетплейса на 1,9 млн рублей

Женщину из Татарстана обвиняют в похищении товаров с маркетплейса. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как полагают следователи, 46-летняя женщина заметила, что из-за сбоя в системе при оплате с помощью системы быстрых платежей деньги не списывались, но заказы оформлялись. В результате она заказала товары на 1,9 миллиона рублей.

Когда о махинациях стало известно, в отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. У клиентки маркетплейса провели обыски и обнаружили товары на сумму 1,1 миллиона рублей.

«Кроме того, на имущество женщины стоимостью два миллиона рублей наложен арест», – сообщается в публикации.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

До этого житель Кемеровской области благодаря технической ошибке купил на маркетплейсе товаров на более чем семь миллионов рублей, все приобретенное – техника. В его отношении возбудили дело по статье о мошенничестве.

Ранее супруги из Подмосковья обманули маркетплейс на 18 млн рублей.