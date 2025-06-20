Депутат рассказала об изменениях для предпенсионеров

Достигшие предпенсионного возраста россияне с 1 января текущего года могут получить статус предпенсионера без подачи заявления. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

Статус предпенсионера можно получить в России за пять лет до выхода на пенсию. В 2025 году его имеют женщины, родившиеся в 1969 году (56 лет) и мужчины, родившиеся в 1964 году.

«С 1 января 2025 года подавать заявление для получения статуса предпенсионера не нужно», — сказала депутат.

Она отметила, что соответствующий статус будет присваиваться автоматически по достижении необходимого возраста. Для получения некоторых льгот может потребоваться справка о статусе предпенсионера, которую можно получить через Госуслуги, Социальный фонд России и МФЦ.

До этого сообщалось, что работающие пенсионеры получат перерасчет страховых пенсий с 1 августа. Повышение произведут автоматически на основании трудового стажа и страховых взносов, уплаченных работодателем за последние 12 месяцев.

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