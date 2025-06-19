На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсии работающих россиян пересчитают с 1 августа

С 1 августа прибавка к пенсии работающих пенсионеров составит до 437 рублей
close
Максим Блинов/РИА Новости

Работающие пенсионеры России получат перерасчет страховых пенсий с 1 августа 2024 года. Повышение произведут автоматически на основании трудового стажа и страховых взносов, уплаченных работодателем за последние 12 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшока.

«Учет новых данных увеличит количество индивидуальных пенсионных коэффициентов [баллов]. Это стандартная процедура августовской корректировки», — пояснил эксперт.

При этом максимальный размер прибавки ограничен тремя баллами, что в денежном выражении составит не более 437 рублей. Для большинства пенсионеров увеличение будет меньше указанной суммы.

11 июня доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что пенсии россиян в 2026 году вырастут темпами выше инфляции. Он отметил, что все повышения пенсий в 2026 году будут проведены автоматически — заявления от граждан не потребуются ни в бумажном, ни в электронном виде.

Ранее в ГД задумались об автоматической передаче накопительной пенсии в программу сбережений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами