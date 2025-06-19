Пенсии работающих россиян пересчитают с 1 августа

С 1 августа прибавка к пенсии работающих пенсионеров составит до 437 рублей

Работающие пенсионеры России получат перерасчет страховых пенсий с 1 августа 2024 года. Повышение произведут автоматически на основании трудового стажа и страховых взносов, уплаченных работодателем за последние 12 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшока.

«Учет новых данных увеличит количество индивидуальных пенсионных коэффициентов [баллов]. Это стандартная процедура августовской корректировки», — пояснил эксперт.

При этом максимальный размер прибавки ограничен тремя баллами, что в денежном выражении составит не более 437 рублей. Для большинства пенсионеров увеличение будет меньше указанной суммы.

11 июня доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что пенсии россиян в 2026 году вырастут темпами выше инфляции. Он отметил, что все повышения пенсий в 2026 году будут проведены автоматически — заявления от граждан не потребуются ни в бумажном, ни в электронном виде.

Ранее в ГД задумались об автоматической передаче накопительной пенсии в программу сбережений.