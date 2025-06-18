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Российским пенсионерам дали советы, как грамотно планировать бюджет

Финансист Ермилова посоветовала пенсионерам составлять финансовый план на месяц
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Правильное распределение расходов помогает пожилым людям понять, на что уходят их деньги, и выявить необоснованные траты. Об этом агентству »Прайм» рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.

Она рекомендовала начинать составление финансового плана за 7–10 дней до конца месяца. В первую очередь в нем следует указать все источники доходов. У неработающих пенсионеров это, как правило, только пенсия, а у работающих может добавляться зарплата или доход от собственного дела.

После фиксации доходов следует спланировать обязательные расходы — например, оплату коммунальных услуг, питание, а также, при наличии автомобиля, затраты на топливо.

Ермилова отметила, что на протяжении месяца пенсионерам стоит записывать все траты, а затем — анализировать разницу между запланированными и фактическими расходами. Это поможет выявить лишние траты и скорректировать бюджет.

По словам специалиста, финансовое планирование также позволяет готовиться к крупным тратам и ставить долгосрочные цели — например, накопить на отпуск. Для этого рекомендуется откладывать 10–20% дохода, а оставшиеся средства равномерно распределять по статьям расходов.

Ранее россиянам напомнили о повышении пенсий в июле.

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