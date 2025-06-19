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«Газпром» рассказал о рекордном потреблении газа в мире

Миллер: мировое потребление газа в 2024 году достигло рекордного уровня
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Vladislav Culiomza/Reuters

Мировое потребление газа в 2024 году достигло рекордного уровня. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на ПМЭФ, его слова приводит ТАСС.

«В 2024 году мировое потребление газа достигло рекордного уровня — 4,17 трлн куб. м, увеличившись за год на 100 млрд куб. м», — сказал он.

По словам Миллера, к 2050 году потребление газа вырастет еще на треть благодаря ключевому вкладу стран АТР.

«До 2050 года спрос на газ в мире будет расти темпами, превышающими темпы роста потребления энергии в целом в 1,5 раза», — отметил глава «Газпрома».

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что Венгрия планирует импортировать из России 8-8,5 млрд кубометров газа в 2025 году.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия предложила к концу 2027 года полностью запретить странам Евросоюза приобретать газ в России. Также ЕК предложила запретить странам ЕС заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 года, долгосрочные — до конца 2027 года. Помимо этого, ЕК планирует утвердить запрет на покупку газа у РФ квалифицированным большинством в Совете ЕС, лишив страны сообщества права вето.

Ранее в Госдуме заявили, что без российского газа Европу ждет катастрофа.

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ПМЭФ – 2025
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