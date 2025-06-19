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Китай разместит в Ленинградской области крупный индустриальный парк

РБК: Китай построит зону для производства лифтов под Петербургом
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Mark Schiefelbein/AP

Группа компаний «Хуа-Жэнь» построит крупный индустриальный парк «Дружба» в Ленинградской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу компании Вана Линаня.

Отмечается, что парк за 8,7 млрд рублей будет располагаться в Тосненском районе Ленинградской области. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Среди резидентов парка пока числятся три китайских компании — производитель лифтов, нано- и микротехнологий и оптоэлектроники. Строительство парка планируется закончить к 2027 году, на площади 38 тысяч квадратных метров появится 640 новых рабочих мест.

До этого помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, переговоры прошли по взаимной договоренности и, как сообщили в Кремле, носили дружеский и конструктивный характер.

Ранее Путин заявил, что врагам верить нельзя.

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ПМЭФ – 2025
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