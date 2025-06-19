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Доллар обрушился второй раз за месяц ниже 80 рублей

Мосбиржа: курс доллара второй раз за месяц опустился ниже 80 рублей
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Американский доллар второй раз за месяц опустился ниже 80 рублей и составил 78 рублей за единицу. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

9 июня на Московской бирже фиксировали, что июньский фьючерс на доллар (Si) на минимуме рухнул к отметке на курсе 73,4 рубля. По данным биржи, котировки рухнули всего за минуту.

До этого курс доллара спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, валюта будет стоить 78-81 рубль. Однако несмотря на небольшое давление на курс рубля от факта снижения ключевой ставки (до 20%, — «Газета.Ru»), на его стороне остается снижение объемов импорта, а также меры валютного контроля.

При резком падении курса доллара выиграли бы россияне и отечественные импортеры, рассказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Эксперт также посоветовал россиянам 50% сбережений хранить в рублях и 50% — в долларах.

Ранее индекс Мосбиржи упал после слов Путина об Украине.

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