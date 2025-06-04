Индекс Мосбиржи упал после слов Путина об Украине

Индекс Мосбиржи упал на 0,24 % после слов Путина о недоговороспособности Киева

Индекс Московской биржи упал на 0,24% к уровню закрытия предыдущей сессии после слов президента РФ Владимира Путина о том, что властям на Украине «мир не нужен». Об этом сообщает «Лента.ру».

К 18:20 темпы снижения индекса составили 0,27%, при этом к 18:25 динамика спада незначительно замедлилась.

При этом ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи резко просел вечером 14 мая после публикации состава российской делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле. Рынок отреагировал падением более чем на 2%. Одновременно с этим вырос спрос на доллар. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.