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Стало известно, кто выигрывает от резкого падения курса доллара

Инвестстратег Бахтин: 50% накоплений стоит хранить в рублях и 50% — в долларах
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Shutterstock

При резком падении курса доллара выиграли бы россияне и отечественные импортеры, сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Он посоветовал россиянам 50% сбережений хранить в рублях и 50% — в долларах.

«С одной стороны, от такого сценария выиграли бы импортеры и потребители — при значительном падении курса доллара и устойчивости этой тенденции можно было бы ждать с лагом в полтора-два месяца удешевления импортных товаров. Также могут сократиться расходы граждан на зарубежные туры. С макроэкономической точки зрения ревальвация может способствовать снижению инфляции и инфляционных ожиданий. С точки зрения граждан с накоплениями сценарий удешевления иностранных валют естественно более выгоден тем, кто держит большую часть своих средств в рублях, что логично — при укреплении национальной валюты ее покупательская способность растет», — отметил Бахтин.

Но, по его словам, текущая конъюнктура и прогнозы предполагают обратную картину до конца 2025 года, при которой отступать будет рубль, а не зарубежные валюты. По мнению Бахтина, оптимальным в нынешней ситуации для средне- и долгосрочных сбережений было бы соотношение рублевых и валютных активов на уровне 50/50.

Инвестстратег добавил, что устойчивое падение доллара к рублю — это риск для бюджетной стабильности, финансовой устойчивости крупнейших экспортеров и инвестиционной активности в стране. Сильный рубль снижает спрос на акции экспортных компаний и ограничивает рост рынка в целом, ведь экспортеры занимают больше половины индекса Мосбиржи, заключил эксперт.

22 мая доллар стоил 79,7 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к рублю почти на 30%.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.

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