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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Финансист Тимошенко: на этой неделе курс доллара составит 78–81 рубль
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Depositphotos

На этой неделе доллар будет стоить 78–81 рубль, евро — 89–92 рубля, юань — 10,85–11,15 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Несмотря на небольшое давление на курс рубля от факта снижения ключевой ставки (до 20%. — «Газета.Ru»), на его стороне остается снижение объемов импорта, а также меры валютного контроля. К тому же текущее значение ставки по-прежнему высокое, что продолжает выступать в качестве поддержки рубля по отношению к трем валютам (доллару, евро, юаню). Доллар в паре с рублем все еще на достаточно уязвимых позициях на фоне неоднозначной экономической политики действующей администрации США. Оптимизма европейской валюте в паре с рублем может добавить решение Европейского ЦБ понизить прогноз по инфляции в еврозоне на текущий год», — отметил Тимошенко.

По его словам, курс юаня получил свою порцию оптимизма от телефонных переговоров президентов США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

9 июня к 11:07 мск курс доллара превысил 78,4 рубля, евро — 90,1 рубля, юаня — 10,9 рубля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля после снижения ключевой ставки.

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