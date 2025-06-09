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На Мосбирже аномально рухнул доллар

Фьючерсы на доллар на Мосбирже аномально упали за одну минуту
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Мария Девахина/РИА Новости

На Московской бирже в понедельник, 9 июня, июньский фьючерс на доллар (Si) на минимуме рухнул к отметке на курсу 73,4 рубля. Об этом сообщает РБК.

В 11:29 по московскому времени он упал на 8,26% по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу, 6 июня, достигнув 73,406 рубля. Котировки рухнули всего за минуту. При этом к 11:30 контракт восстановился к близким к нормальным значениям. Он торговался на уровне уже 79,577 рубля — это всего лишь снижение на 0,54% к уровню закрытия торгов в прошедшую пятницу.

На этой неделе доллар будет стоить 78–81 рубль, евро — 89–92 рубля, юань — 10,85–11,15 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, несмотря на небольшое давление на курс рубля от факта снижения ключевой ставки (до 20%. — «Газета.Ru»), на его стороне остается снижение объемов импорта, а также меры валютного контроля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля после снижения ключевой ставки.

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