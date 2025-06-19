Китай построит индустриальный парк под Петербургом

Китайская группа «Хуа-Жэнь» возведет в Тосненском районе Ленинградской области индустриальный производственный парк «Дружба» стоимостью 8,7 млрд рублей. Об этом РБК сообщил глава «Хуа-Жэнь» Ван Линань.

Соглашение о строительстве индустриального парка было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Окончание строительства на площади 138 тыс. квадратных метров намечено на 2027 год. В рамках проекта будет создано 640 новых рабочих мест.

Ван Линань уточнил, что в списке резидентов находятся три китайские компании. Одна из них производит лифты, другие работают с нано- и микротехнологиями, оптоэлектроникой.

8 мая президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин подписали соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В тот же день Путин поддержал перенос предприятий и заводов из Китая в РФ и создание китайских предприятий в России.

Ранее Путин заявил, что отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер.