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Бизнес
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В Минпромторге рассказали о возможном возвращении в Россию иностранных компаний

Алиханов: иностранные компании официально не обращались для возвращения в Россию
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Зарубежные компании официально не обращались для возвращения на рынок России. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его словам, сегодня Россия переходит на политику разумного торгового и промышленного протекционизма. В связи с этим власти РФ будут аккуратно регулировать западные компании в пользу отечественных производителей, избирательно подходить к желающим работать в стране. Именно поэтому страны Запада пока не подавали официальных прошений о возвращении на российский рынок, отметил Алиханов.

Министр добавил, что условиями работы в России для иностранных компаний являются партнерство с местным резидентом и его контроль, а также «приземление» производства и технологий на российской территории, в том числе производства ключевого сырья и ингредиентов.

В отношении тех, кто просто хочет поставлять свою продукцию в Россию, будут действовать требования национального режима, рассказал Алиханов.

14 мая стало известно, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство и администрацию президента перечень условий возвращения ушедших после февраля 2022 года иностранных компаний.

Как рассказал глава РСПП Шохин, в своих предложениях рабочая группа союза попыталась найти «баланс четкой регуляторики с одной стороны и учета специфики конкретных кейсов с другой».

Ранее Путин высказался о возможном возвращении McDonald's в Россию.

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