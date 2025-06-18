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В КТК оценили ущерб от удара украинских дронов по нефтеперерабатывающей станции

КТК: ущерб после удара Украины по «Кропоткинской» составил 2,7 млрд рублей
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Shutterstock

Ущерб «Каспийскому трубопроводному консорциуму» после удара украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей станции (НПС) «Кропоткинская» составил 2,7 миллиарда рублей. Об этом на полях Петербургского экономического форума заявил генеральный директор КТК Николай Горбань, передает РИА Новости.

«Мы на сегодняшний день свой ущерб оценили в 2,7 миллиарда рублей. Эту сумму мы подали как следствию, так и нашей страховой компании», — рассказал Горбань.

Он добавил, что на сегодняшний день Украина никак не отреагировала на запрос Казахстана по атаке на нефтепровод, не принесла никаких извинений за нанесенный ущерб. В связи с чем КТК инициировал иск в международный суд для взыскания с Украины ущерба.

В начале июня официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявлял, что в ведомстве до сих пор ждут ответа Украины после атаки на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.

Ранее США сняли санкции с операций, связанных с Каспийским трубопроводным консорциумом.

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