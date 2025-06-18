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Минфин РФ оценил вклад семейной ипотеки в строительную отрасль

Минфин: семейная ипотека дает достаточный денежный поток в строительную отрасль
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Shutterstock

Льготная семейная ипотека предоставляет достаточный денежный поток в отрасль строительства. Об этом ТАСС сообщил замминистра финансов России Иван Чебесков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Считаем, что пока семейная ипотека предоставляет достаточный денежный поток в строительную отрасль и также предоставляет достаточно точную поддержку для граждан и для семей с детьми», — сказал он.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России необходимо ввести новую меру поддержки молодых семей с детьми – им нужно оказывать помощь в погашении ипотеки. Соответствующий законопроект он внес в Госдуму.

В феврале депутат Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается полностью погашать ипотеку за счет государства многодетным семьям с четырьмя и более детьми. Обычным молодым семьям предлагается списывать 10% задолженности при рождении первого ребенка и 20% — при появлении на свет второго.

Ранее было названо ограничение для роста спроса на семейную ипотеку на «вторичку».

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