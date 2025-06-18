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В Госдуме предложили помогать семьям с детьми гасить ипотеку

Депутат Миронов: семьям с детьми нужно помогать закрывать ипотеку
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Freepik

В России необходимо ввести новую меру поддержки молодых семей с детьми – им нужно оказывать помощь в погашении ипотеки. Соответствующий законопроект в Госдуму внес лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает 360.ru.

Документом предлагается предоставить государственную поддержку матери или отцу в возрасте до 26 лет для погашения ипотечных кредитов. Распространить меру планируется на семьи, в которых в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года родится второй ребенок.

Такая мера, по мнению депутата, поможет простимулировать рождаемость среди молодежи, которая находится в уязвимом финансовом положении. Именно из-за проблем с жильем чаще всего такие пары отказываются от рождения детей – ипотека для них становится непосильным бременем, заключил Миронов.

Напомним, в этом году депутат Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается полностью погашать ипотеку за счет государства многодетным семьям с четырьмя и более детьми. Обычным молодым семьям предлагается списывать 10% задолженности при рождении первого ребенка и 20% — при появлении на свет второго.

Ранее было названо ограничение для роста спроса на семейную ипотеку на «вторичку».

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