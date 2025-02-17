В РФ предложили полностью гасить ипотеку некоторым многодетным семьям

Многодетным семьям с четырьмя и более детьми в России могут начать полностью погашать ипотеку за счет государства. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла депутат Нина Останина.

«Данный законопроект призван привлечь дополнительные средства федерального бюджета к решению жилищных проблем российских семей с детьми, повысить их уровень жизни и, главное, стимулировать рождаемость», — указано в пояснительной записке к документу.

Для ряда других категорий населения также предусмотрена возможность погашения ипотечного кредита за счет бюджета. Молодым семьям предлагается списывать 10% задолженности при рождении первого ребенка и 20% — при появлении на свет второго. Участники СВО получат возможность погасить 40% ипотеки, если есть один ребенок, и 60% — при наличии двух.

Кроме того, семьи с тремя детьми смогут погасить 75% ипотечного кредита.

Правительство РФ уже отправило законопроект на доработку для уточнения вопроса по финансированию инициативы.

До этого депутат Госдумы Сардана Авксентьева предлагала рассмотреть возможность введения четырехдневной рабочей недели для матерей. Она привела в пример опыт Японии, где с помощью такой льготы от работодателей надеются восстановить баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью сотрудников. Там власти рассчитывают, что супруги задумаются о детях, если у них будет больше времени на семью.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят ввести бесплатный проезд для студентов с детьми.