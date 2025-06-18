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Решетников высказался о темпах замедления инфляции в России

Министр Решетников: замедление инфляции в РФ идет быстрее прогнозов
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Замедление инфляции в России сейчас идет быстрее прогнозов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, тенденции, которые наблюдаются в России на данный момент, опережают прогнозы.

«Мы сейчас идем ниже той траектории, которую закладывали в наш прогноз (7,6%)», — заявил он.

Как добавил министр, цифры последних трех месяцев показывают, что замедление инфляции устойчивое. Решетников подчеркнул, что итог проделанной работы будет подводиться в конце летнего сезона.

До этого вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что снижение ключевой ставки с 21% до 20% позволяет сэкономить федеральному бюджету около 260 млрд рублей.

Финансовый аналитик Михаил Беляев ранее заявил, что Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку на уровне 20% на заседании 25 июля. Он напомнил заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что регулятор продолжит уменьшать ставку лишь в том случае, если зафиксирует дальнейшее замедление инфляции.

Ранее эксперт объяснил, почему модель роста экономики РФ исчерпалась.

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ПМЭФ – 2025
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